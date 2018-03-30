Ещё
Во всех проверенных ТЦ в Набережных Челнах нашли нарушения — МЧС РТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во всех проверенных ТЦ в Набережных Челнах нашли нарушения — МЧС РТ 

Казанский репортер 34 минуты назад
Фото: Казанский репортер
По итогам проверки 11 объектов в Набережных Челнах после пожара в Кемерово могут быть закрыты три торговых центра. Напомним, инспекторы ГУ МЧС по РТ вместе с сотрудниками прокуратуры массово проверяют объекты в республике по поручению Генеральной прокуратуры России. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Набережные Челны Евгений Кашихин в беседе с Chelny-biz.ru сообщил, что руководство проверенных центров услышало замечание как режимного, так и технического характера. Нарушения были во всех проверенных ТЦ без исключения. «Наибольшее количество нарушений требований безопасности выявлено в торговых центрах „Капитан“, „Глобус“, „Челны“, — добавляет спикер. Если серьезные нарушения в указанных трех торговых центрах не будут исправлены, может быть принято решение о закрытии объектов, говорит представитель МЧС РТ.
Казанский репортер: последние новости
​В Татарстане внеплановые проверки торговых центров начались с ТРЦ «ГоркиПарк» В Татарстане после пожара в Кемерово проверят торговые комплексы В МЧС РТ рассказали о причинах включения сирены в Казани
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»74
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек107
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию544
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ334
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
00:23
Москвичи смогут подарить библиотекам старые книги
Новости Москвы
03:36
Москве рекомендуют ввести единый тариф для МЦД
Новости Москвы
00:29
Ряд катков продлит работу
Новости Москвы Общество
00:27
Движение транспорта ограничат
Новости Москвы
00:35
Определена судьба найденного в Москве львенка
Новости Москвы
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
01:04
Шнурова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение