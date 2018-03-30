По итогам проверки 11 объектов в Набережных Челнах после пожара в Кемерово могут быть закрыты три торговых центра. Напомним, инспекторы ГУ МЧС по РТ вместе с сотрудниками прокуратуры массово проверяют объекты в республике по поручению Генеральной прокуратуры России. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Набережные Челны Евгений Кашихин в беседе с Chelny-biz.ru сообщил, что руководство проверенных центров услышало замечание как режимного, так и технического характера. Нарушения были во всех проверенных ТЦ без исключения. «Наибольшее количество нарушений требований безопасности выявлено в торговых центрах „Капитан“, „Глобус“, „Челны“, — добавляет спикер. Если серьезные нарушения в указанных трех торговых центрах не будут исправлены, может быть принято решение о закрытии объектов, говорит представитель МЧС РТ.