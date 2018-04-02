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Восстановлена хронология действий пожарных во время пожара в Кемерове
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Восстановлена хронология действий пожарных во время пожара в Кемерове 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
МЧС России восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
По данным ведомства, в 16:04 по местному времени поступил звонок от очевидца, и уже через пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты, которые сразу же приступили к спасению людей на четвертом этаже здания. «С 16:09 происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. К 16:15 у ТЦ уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн, автолестница и еще три единицы специальной пожарной техники. В тушении принимали участие все городские пожарные силы: было задействовано более 840 человека и около 200 единиц техники.
Вся документация о действиях спасателей во время пожара передана Следственному комитету.
31 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал родственникам погибших и пострадавших найти всех виновных в трагедии и проверить действия экстренных служб во время пожара.
ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В СК основном версией случившегося называют неисправность проводки, в МЧС — поджог. Семь человек стали обвиняемыми по уголовному делу.
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