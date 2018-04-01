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СМИ: Почти в каждом ТЦ Кубани нашли нарушения
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СМИ: Почти в каждом ТЦ Кубани нашли нарушения 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: superomsk.ru
Почти в каждом торговом центре Краснодарского края нашли нарушения, сообщает kp.ru. Предписание проверить все региональные ТЦ было выдано сотрудникам МЧС и прокуратуре после трагедии в Кемерове.
К настоящему времени проверки завершились в 26 объектах. Наиболее часто специалистам приходилась сталкиваться с загромождением и захламлением пожарных выходов, отсутствием эвакуационных знаков и световых указателей, непригодными системами эвакуации инвалидов.
Руководству ТЦ, где выявлены нарушения, выписали предписания об устранении.
«До воскресенья мы проверим все торгово-развлекательные центры в части, касающейся эвакуации», — заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.
По его словам, на 5 апреля запланирована встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара для обсуждения и подробного разбора сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки.
29 марта телеканал «360» передавал, что за сутки в Подмосковье проверили безопасность в 50 торговых центрах.
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