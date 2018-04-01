СМИ: Почти в каждом ТЦ Кубани нашли нарушения

К настоящему времени проверки завершились в 26 объектах. Наиболее часто специалистам приходилась сталкиваться с загромождением и захламлением пожарных выходов, отсутствием эвакуационных знаков и световых указателей, непригодными системами эвакуации инвалидов.

Руководству ТЦ, где выявлены нарушения, выписали предписания об устранении.

«До воскресенья мы проверим все торгово-развлекательные центры в части, касающейся эвакуации», — заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин

По его словам, на 5 апреля запланирована встреча с руководителями торгово-развлекательных комплексов Краснодара для обсуждения и подробного разбора сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки.