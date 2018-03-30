Прокуроры будут проверять пожарную безопасность ТЦ еще месяц

В ряде регионов деятельность местных прокуроров курируют представители Генпрокуратуры , добавил Чайка.

Ранее он подчеркнул, что невыполнение обязанностей по проверке объектов нельзя прикрывать никакими каникулами. Неисполнение контролирующими органами своих прямых обязанностей генпрокурор назвал недопустимым.

Он поручил прокурорам давать «принципиальную оценку» бездеятельности контрольных органов.