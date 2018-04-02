МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове

ТАСС , 2 апреля. МЧС России восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных подразделений в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , согласно которой сигнал от очевидца поступил в 16:04 (время местное), уже в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

В ответ на просьбу ТАСС прокомментировать видеозапись действия пожарных, появившуюся в интернете, где показано, как прибывает пожарная техника, в МЧС рассказали, что на этом видео запечатлено прибытие очередного пожарного автомобиля, который прибыл на усиление, — в 16:15. «До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных — семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу. С 16:09 происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы, которые были ориентированы на спасение людей на четвертом этаже», — пояснил представитель МЧС. 0хт По его словам, первое прибывшее отделение в обзор камеры попасть не могло. «Оно встало недалеко от угла „Зимней вишни“, так как из-за парковки машина не могла подъехать и припарковаться там, пожарные бежали к зданию в полной экипировке», — пояснили в МЧС. Собеседник агентства уточнил, что и на видеозаписи, опубликованной в Интернете, видно, что когда в 16:15 подъезжает пожарная техника, там уже стоит пожарный автомобиль, а ко входу бегут трое пожарных в экипировке, это было еще одно звено газодымозащитной службы — подкрепление тем, кто уже работал в здании.

"Первоначально работы велись с центрального входа и с западной стороны торгового центра, созданы два боевых участка. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, что подразумевает наращивание группировки", — сказал представитель МЧС. Он добавил, что на место были стянуты силы пожарных всего города.

Ведомство передало всю документацию о действиях пожарных по тушению и спасению людей в ТЦ в Следственный комитет РФ . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

По словам представителя МЧС, все действия, начиная с поступления сигнала о пожаре в Единую дежурную диспетчерскую службу, выезда первого расчета, прибытия на место и так далее, заносятся в специальный журнал. «Вся эта документация о действиях пожарных передана в Следственный комитет», — подчеркнул он.

Всего в тушении пожара были задействованы более 840 человека и около 200 единиц техники.

О пожаре

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово— развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них — 27 детей.

Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек.

Сгоревшее здание было построено в 1968 году и в нем располагалась кондитерская фабрика. В 2013 году его переоборудовали в торгово-развлекательный комплекс, надстроив два этажа и проведя перепланировку.