Генпрокуратура проконтролирует проверки пожарной безопасности в регионах 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата Генеральной прокуратуры России проконтролируют проверки пожарной безопасности в торговых центрах в субъектах РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Генпрокуратура осуществляет оперативный мониторинг проведения проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны.
"Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После трагедии в Кемерово МЧС приступило к проверкам всех торговых центров в стране, где есть кинозалы и развлекательные центры.