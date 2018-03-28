Генпрокуратура проконтролирует проверки пожарной безопасности в регионах

Отмечается, что Генпрокуратура осуществляет оперативный мониторинг проведения проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны.

"Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер", — говорится в сообщении.