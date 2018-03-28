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Матвиенко возложила цветы в память о жертвах пожара в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Матвиенко возложила цветы в память о жертвах пожара в Кемерово 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду днем приехала в здание представительства администрации Кемеровской области при правительстве России, где возложила цветы в память погибших в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», передаёт корреспондент РИА Новости.
Общенациональный траур объявлен в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, где в воскресенье в результате пожара в ТРЦ погибли 64 человека.
Матвиенко возложила букет алых роз к мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
"Коллеги, вся Россия сегодня погружена в траур. Кемерово, мы с тобой. Это сегодня, пожалуй, у каждого на устах, и подобрать слова утешения, когда ты потерял родных и близких, детей — это невозможно. Надеюсь, что хоть каким-то утешением родственникам, родным, близким погибших, пострадавших будет то, что вся Россия проявила солидарность, вся Россия сострадает, вся Россия скорбит и очень тяжело, очень тяжело — просто на душе у всех такой камень, это горе задело каждого. Нам надо его вместе пережить и сделать все, чтобы никогда ничего подобного больше в нашей стране не произошло", — сказала Матвиенко журналистам в среду перед представительством Кемеровской области.
На всей территории страны сегодня приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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