Матвиенко возложила цветы в память о жертвах пожара в Кемерово

Общенациональный траур объявлен в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово , где в воскресенье в результате пожара в ТРЦ погибли 64 человека.

Матвиенко возложила букет алых роз к мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

"Коллеги, вся Россия сегодня погружена в траур. Кемерово, мы с тобой. Это сегодня, пожалуй, у каждого на устах, и подобрать слова утешения, когда ты потерял родных и близких, детей — это невозможно. Надеюсь, что хоть каким-то утешением родственникам, родным, близким погибших, пострадавших будет то, что вся Россия проявила солидарность, вся Россия сострадает, вся Россия скорбит и очень тяжело, очень тяжело — просто на душе у всех такой камень, это горе задело каждого. Нам надо его вместе пережить и сделать все, чтобы никогда ничего подобного больше в нашей стране не произошло", — сказала Матвиенко журналистам в среду перед представительством Кемеровской области.

На всей территории страны сегодня приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.