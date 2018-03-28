В Республике Алтай началась массовая проверка торговых центров 

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры России в Республике Алтай сотрудники МЧС нагрянут с инспекцией в торговые комплексы, развлекательные центры, кинотеатры и ночные клубы. При этом особое внимание уделят наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Согласно последним данным число пострадавших выросло до 76. В списке жертв 64 человека. На данный момент опознаны 27 погибших. В России объявлен траур.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.