Очевидец рассказал о причине пожара в «Зимней вишне»

Инструктор детской площадки кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергей Сочинский считает, что причиной пожара стала проводка или искра с потолка, где проходили кабели. Его показания огласил судья Заводского суда Кемерово Дмитрий Шандров, который решает вопрос об аресте фигурантов уголовного дела о пожаре, передает «Интерфакс»

«Свидетель в показаниях подтверждает информацию о том, что очаг был на детской площадке — в батутной яме», — сказал судья.

«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка — там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», — говорил в своих показаниях свидетель.

Следователь в суде привел слова еще одного свидетеля — заместителя управляющей торговым центром, который сообщил, что противопожарные инструктажи среди сотрудников не проводились, пожарная сигнализация была неисправна.

Ранее 28 марта на заседании суда Сергей Антюшин, работавший охранником, рассказал о существовавших на протяжении трех лет проблем с оповещением. По его словам, он неоднократно сообщал начальству о самопроизвольном включении пожарной сигнализации, о неработающих пожарных гидрантах, захламленных эвакуационных выходах.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах. Спасатели обнаружили все тела погибших, пропавших без вести, по данным МЧС, нет.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Задержаны пять человек, им уже предъявлены обвинения.