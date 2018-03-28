Ещё
Очевидец рассказал о причине пожара в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Очевидец рассказал о причине пожара в «Зимней вишне» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Инструктор детской площадки кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Сергей Сочинский считает, что причиной пожара стала проводка или искра с потолка, где проходили кабели. Его показания огласил судья Заводского суда Кемерово Дмитрий Шандров, который решает вопрос об аресте фигурантов уголовного дела о пожаре, передает «Интерфакс».
«Свидетель в показаниях подтверждает информацию о том, что очаг был на детской площадке — в батутной яме», — сказал судья.
«Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка — там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили», — говорил в своих показаниях свидетель.
Следователь в суде привел слова еще одного свидетеля — заместителя управляющей торговым центром, который сообщил, что противопожарные инструктажи среди сотрудников не проводились, пожарная сигнализация была неисправна.
Ранее 28 марта на заседании суда Сергей Антюшин, работавший охранником, рассказал о существовавших на протяжении трех лет проблем с оповещением. По его словам, он неоднократно сообщал начальству о самопроизвольном включении пожарной сигнализации, о неработающих пожарных гидрантах, захламленных эвакуационных выходах.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах. Спасатели обнаружили все тела погибших, пропавших без вести, по данным МЧС, нет.
Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Задержаны пять человек, им уже предъявлены обвинения.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса303
Умер Олег Анофриев51
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово453
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение