«Беспокоимся за кино»: опубликована переписка работников ТЦ в момент пожара

В Сеть попала переписка некоторых работников торгового центра «Дикая вишня». Сотрудники общались в закрытом чате одного из мессенджеров.

Судя по скриншотам, особое опасение в момент пожара у работников ТЦ вызывали люди, пришедшие в кино.

«Люди, помогите найти контролеров кинотеатра!» — следует из переписки.

Сегодня стало известно, что пожарная система торговом центре, где жертвами пожара стали 64 человека, была переведена с автоматического на ручное управление. Сигнализация часто срабатывала ложно, и было решено ее отключить и включать вручную. Об этом сообщили в СК.

«Ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации», — говорится в сообщений.

Пожарную сигнализацию отрегулировал работник ООО «Системный интегратор». При этом, как уверяет технический директор компании-собственника ТЦ, он не знал об этих изменениях.

«Планирует приехать в Россию, точные даты в данный момент уточняются», — говорится в ответе «Кондитерус Ком» РИА Новости

На данный момент останки всех 64 погибших обнаружены. По словам замглавы МЧС Владлена Аксенова, поиск тел завершен, пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре нет.