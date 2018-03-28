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«Беспокоимся за кино»: опубликована переписка работников ТЦ в момент пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Беспокоимся за кино»: опубликована переписка работников ТЦ в момент пожара 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
В Сеть попала переписка некоторых работников торгового центра «Дикая вишня». Сотрудники общались в закрытом чате одного из мессенджеров.
Судя по скриншотам, особое опасение в момент пожара у работников ТЦ вызывали люди, пришедшие в кино.
«Люди, помогите найти контролеров кинотеатра!» — следует из переписки.
Сегодня стало известно, что пожарная система торговом центре, где жертвами пожара стали 64 человека, была переведена с автоматического на ручное управление. Сигнализация часто срабатывала ложно, и было решено ее отключить и включать вручную. Об этом сообщили в СК.
«Ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации», — говорится в сообщений.
Пожарную сигнализацию отрегулировал работник ООО «Системный интегратор». При этом, как уверяет технический директор компании-собственника ТЦ, он не знал об этих изменениях.
СМИ сообщили, что совладелец сгоревшей «Зимней вишни» Денис Штенгелов планирует вернуться в Россию. Сейчас он проживает в Австралии.
«Планирует приехать в Россию, точные даты в данный момент уточняются», — говорится в ответе «Кондитерус Ком» РИА Новости.
На данный момент останки всех 64 погибших обнаружены. По словам замглавы МЧС Владлена Аксенова, поиск тел завершен, пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре нет.
Тем временем в регионе начались первые отставки. После трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нину Лопатину.
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