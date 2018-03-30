Задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В ходе следствия установлено, что Богданова неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков. В ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение. В пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу.