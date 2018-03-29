Избранный сегодня, 29 марта, новым председателем Думы города Иркутска Евгений Стекачёв рассказал о планах предстоящей работы в новой должности. Отметим, что новый спикер думы получил внушительную поддержку депутатского корпуса. За него проголосовали 29 из 31 депутата, двое воздержались, голосов «против» подано не было. О широкой поддержке нового председателя депутатским корпусом. рассказала Антонина Корочкина. «Евгений Юрьевич — молодой и перспективный, человек знающий, имеющий большой опыт работы в думе. Он умеет отстаивать свою позицию, при этом прислушивается к мнению каждого человека. Думаю, что дума будет работать в консолидированном режиме. Я его с удовольствием поддерживаю. Мы ему будем помогать, будем подставлять свое плечо. Я думаю, у него все получится, и желаю ему успехов!», подчеркнула депутат. Среди первоочередных шагов Евгений Стекачёв назвал «совершенствование работы думы, совершенствование работы с исполнительной властью». «Сегодняшнее голосование и выступления коллег дают знак, что консолидация есть. Все приходят к мысли, что пришло время корректировать регламент думы, поскольку в ее работе есть много формальностей, которые напрямую влияют на качество принятия решений. Нам осталось работать полтора года, и наша задача — чтобы эффективность думы была максимальной». Евгений Стекачёв также ответил на вопрос, имеется ли у него определенная программы действий. «Программу логично излагать, когда председатель избирается на пять лет… Ирина Всеволодовна сделала хороший задел. Наша задача просто продолжить эту работу. Дума — не место для войн, баталий и пиара, это площадка, где главное — интересы избирателей. Для этого мы должны объединиться, и коллеги это прекрасно понимают». На сегодняшнем заседании Думы депутаты также избрали нового заместителя председателя. Одобрение получила кандидатура Виталия Матвийчука. Наряду с Андреем Хоменко и Александром Ханхалаевым, он стал третьим заместителем председателя. На вопрос о роли и функциях третьего зама Евгений Стекачёв высказался вполне определенно. «Когда происходили консультации о моем выдвижении, было предложено увеличить количество замов для более конструктивной работы. Нужен человек, который будет более четко отслеживать деятельность рабочих групп, работу в округах, организовывать взаимодействие с органами исполнительной власти города и региона. Сейчас у председателя и его заместителей физически не хватает времени. У нас авторитетные люди на этих постах. Андрей Хоменко прекрасно исполняет представительные функции, Александр Ханхалаев отлично знает, как наладить организационную работу в коллективе. Но не хватает человека для работы, что называется „в полях“. Виталий Николаевич проявил инициативу, а коллеги поддержали. В прошлом созыве я сам работал в этом качестве, помогая Андрею Павловичу и Александру Козаковичу, и мне четко были понятны эти функции. А сейчас такого человека нет, поэтому и было предложено ввести эту должность на неосвобожденной основе. Избрание Евгения Стекачёва на пост спикера гордумы также прокомментировала известный политический обозреватель Галина Солонина. „Мне представляется, что в Иркутске складывается конструктивный тандем мэра Дмитрия Бердникова и председателя думы Евгения Стекачёва. Стекачёв хорошо знает строительную, хозяйственную сферу, имеет управленческий опыт, понимает принципы городского управления. Он — практик. В известном смысле, оба они говорят на одном языке. И теперь решение многих вопросов упрощается… Думаю, теперь мы можем говорить, что дума преодолела некий раскол и стала более монолитной, ее решения теперь будут более конструктивны. И это, несомненно, положительный знак для Дмитрия Бердникова… Последние два года в стране много говорят об обновлении власти, привлечении в политику молодых, энергичных людей — новых технократов. Избрание Стекачёва как раз отвечает этому тренду“.
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