МЧС России в начале мая проведет правительственную комиссию по детскому отдыху 

В России в начале мая МЧС проведет правительственную комиссию в преддверии сезона детского оздоровительного отдыха, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.
«На заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой заместитель директора департамента кадровой политики МЧС России Татьяна Поплавская отметила, что в конце апреля по этому вопросу состоится коллегия. Поплавская добавила, что также вопрос оздоровительного отдыха детей будут обсуждать в мае на правительственной комиссии», — говорится в сообщении.
Кроме того, Поплавская пригласила Кузнецову принять участие в мероприятиях.
В Кемерове 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня», жертвами возгорания стали 64 человека. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в этом пожаре. После трагедии МЧС проводит массовые проверки торговых центров в стране.