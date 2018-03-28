МЧС России в начале мая проведет правительственную комиссию по детскому отдыху

«На заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой заместитель директора департамента кадровой политики МЧС России Татьяна Поплавская отметила, что в конце апреля по этому вопросу состоится коллегия. Поплавская добавила, что также вопрос оздоровительного отдыха детей будут обсуждать в мае на правительственной комиссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Поплавская пригласила Кузнецову принять участие в мероприятиях.