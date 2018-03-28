В Нижневартовском районе готовятся к лесным пожарам

В администрации Нижневартовского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На встрече обсуждали уровень подготовки к паводку и пожароопасному сезону.

Синоптики прогнозируют, что весна не должна принести паводков: количество снега и толщина льда в пределах нормы. Зато ожидается, что количество пожаров в летний период будет превышать норму за последние года.

По данным КУ ХМАО — Югры «Центроспас-Югория», пожароопасный период продлится с конца мая до середины августа. В среднем за летний пожароопасный период происходит 70 природных пожаров.

На заседании ответственные структуры и службы доложили о полной готовности к пожароопасному периоду: подразделения укомплектованы основной и резервной пожарной техникой. На территории района 74 человека личного состава и 45 единиц техники, предназначенной для тушения лесных пожаров.

Об организации работы по предупреждению лесных пожаров на подведомственных территориях доложили начальники лесничеств. Так, в отдельных лесничествах составлено государственное задание, по которому должны быть построены лесные дороги, проведены ремонтные работы противопожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения, благоустроены зоны отдыха в лесу, изготовлены и установлены информационные стенды и знаки.

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин обратил особое внимание участников заседания на содержание минерализованных полос. «Лесничества должны предоставить полную информацию о количестве минерализованных полос, их состоянии и планируемых мероприятиях по приведению их в надлежащие состояние», — сообщается на сайте администрации Нижневартовского района.