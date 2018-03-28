Перекрытия в высотке на Димитрова, где взорвался газ, начнут восстанавливать в апреле

Самаре подрядчики фонда капитального ремонта приступили к работам по восстановлению дома на улице Георгия Димитрова, 110. Речь идет о многоэтажке, где взорвался газовый баллон.

— Работники уже приступили к ремонту. Сейчас они завершают восстановление лифтового оборудования в здании. В пятницу, 30 марта, специалисты должны настроить и запустить грузовой лифт, — рассказали 63.ru в фонде капремонта.

Правда, пользоваться им жителям пока нельзя. Перед сдачей лифта в эксплуатацию подрядчикам необходимо будет укрепить верхние плиты в здании. Их разрушила взрывная волна.

К этим работам приступит уже другая подрядная организация в понедельник, 2 апреля. Материалы для восстановления перекрытий привезли в дом и отгрузили.

Взрыв газового баллона произошел в многоэтажном доме №110 на улице Димитрова 5 февраля. Мы следили за событиями в режиме онлайн.

Очевидцы услышали громкий хлопок и увидели яркую вспышку белого цвета. По словам жителей, на 16-м этаже в одной из квартир взорвался газовый баллон на балконе. Два работника, которые находились в квартире, получили ожоги третьей степени. Их доставили в больницу. К счастью, из жильцов никто не пострадал.

В результате происшествия пострадало лифтовое оборудование, несколько плит межэтажного перекрытия и соседние квартиры. Также повреждения есть на фасаде здания и в подъезде.

Причину взрыва выясняет следствие. По первоначальной версии, взрыв газа в «нехорошей» квартире произошел в тот момент, когда ремонтники монтировали натяжные потолки. Однако следствие установило, что мужчины в тот день укладывали плитку. Баллон с газом стоял в другой комнате и не использовался.

Между тем плиты на верхних этажах уже просели на 15 см. Отчаявшиеся жильцы записали видеообращение в президенту РФ Владимиру Путину и обратились к региональным властям.