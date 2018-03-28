Глава Минздрава рассказала о мерах психологической поддержки кемеровчан 

В Минздраве РФ сообщили, что по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой были приняты меры для психологической поддержки пострадавших и близких погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Сообщается, что с 26 марта в больнице скорой помощи ведется прием пострадавших и их родственников, причем, они могут обратиться как за помощью психологов, так и к врачам. Также планируется открытие психосоматического отделения для реабилитации пострадавших.
Кроме того, для специалистов в регионе сегодня начались курсы повышения квалификации по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.
По последним данным, жертвами стали 64 человека. Спасатели уже извлекли все тела, но пока списки пропавших еще проверяются. Сегодня в России объявлен день траура.
Их убила коррупция? Кто ответит за смерть людей в Кемерове
Заведены уголовные дела. Но на множество вопросов ответы так и не найдены. Подробнее.