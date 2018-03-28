В Югре возбуждено дело по факту пожара в многоквартирном доме в Приобье

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, в ходе организованной проверки в деятельности администрации городского поселения выявлены факты ненадлежащего контроля за содержанием жилищного фонда, отсутствия маневренного фонда и бездействия должностных лиц по временному размещению пострадавших во время пожара. Управляющей компанией были допущены нарушения сроков подготовки дома к отопительному периоду и требований к содержанию подвала многоквартирного дома.

«В связи с допущенными нарушениями прокурор района внес главе поселения и руководителю управляющей организации представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время администрацией городского поселения Приобье создан маневренный жилой фонд, жилые помещения которого предложены пострадавшим лицам, утвержден перечень гостиниц в качестве пунктов временного проживания для эвакуированных граждан, проводятся мероприятия по укреплению материального резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Управляющая организация привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Кроме того, в интересах малоимущей многодетной семьи, пострадавшей в результате пожара, в суд направлен иск о предоставлении жилья вне очереди.