В Кемерове после пожара в ТЦ за психологической помощью обратились около 200 человек

"За последние два дня 200 человек попросили помощи. Для нас очень важно оказать ее комбинированно и полностью", — сказала она.

По словам министра, если эти стрессовые состояния «не нивелировать, то они в течение месяца трансформируются в нарушения со стороны внутренних органов».

В целом, отмечает Скворцова, медицинская помощь была оказана пострадавшим на самом высоком уровне.

Пожар в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.