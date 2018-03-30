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В Кемерове после пожара в ТЦ за психологической помощью обратились около 200 человек
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В Кемерове после пожара в ТЦ за психологической помощью обратились около 200 человек 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 200 человек обратились за психологической помощью в Кемерове, сообщила журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"За последние два дня 200 человек попросили помощи. Для нас очень важно оказать ее комбинированно и полностью", — сказала она.
По словам министра, если эти стрессовые состояния «не нивелировать, то они в течение месяца трансформируются в нарушения со стороны внутренних органов».
В целом, отмечает Скворцова, медицинская помощь была оказана пострадавшим на самом высоком уровне.
Пожар в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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