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В гимназии №33 в Перми произошёл пожар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В гимназии №33 в Перми произошёл пожар 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пожарная сигнализация сработала рано утром в школе в гимназии №33.
Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сигнал о возгорании поступил около 4 часов утра. В течение двух минут на место прибыли первые подразделения пожарной охраны. В общей сложности прибыли 13 единиц техники, 32 человека личного состава. Пожарные оперативно прошли в помещение на первом этаже и ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра.
«На объекте установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», что обеспечивает вывод сигнала о пожаре напрямую в пожарную часть без участия человека», — пояснили в ГУ МЧС.
Людей в школе не было, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электрической проводки.
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