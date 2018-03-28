В гимназии №33 в Перми произошёл пожар

Пожарная сигнализация сработала рано утром в школе в гимназии №33.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю , сигнал о возгорании поступил около 4 часов утра. В течение двух минут на место прибыли первые подразделения пожарной охраны. В общей сложности прибыли 13 единиц техники, 32 человека личного состава. Пожарные оперативно прошли в помещение на первом этаже и ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра.

«На объекте установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», что обеспечивает вывод сигнала о пожаре напрямую в пожарную часть без участия человека», — пояснили в ГУ МЧС.

Людей в школе не было, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электрической проводки.