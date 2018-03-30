Устанавливаются причины возгорания автобуса на Зеленском съезде

Причины возгорания автобуса на Зеленском съезде станут известны по итогам проверки, которую в данный момент проводят сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области . Об этом сообщили в департаменте транспорта и связи Нижнего Новгорода.

Напомним, 28 марта в Нижнем Новгороде загорелся автобус ПАЗ-3205, курсирующий по маршруту №Т-90 «ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2». Водитель остановился и вовремя высадил пассажиров. Обошлось без пострадавших.

Известно, что транспортное средство — 2013 года выпуска. Как уверяют в транспортной компании, во время ежедневного технического осмотра механики неисправностей не нашли.