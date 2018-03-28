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Автобус загорелся на Зеленском съезде (ВИДЕО)
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Автобус загорелся на Зеленском съезде (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Днем в среду, 28 марта, на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде загорелся автобус ПАЗ. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
Пожарные получили сигнал о возгорании в 12.45. В настоящее время на месте происшествия работают 24 человека и шесть единиц техники.
Судя по кадрам видеозаписи, которую очевидцы опубликовали в соцсети, транспортное средство горит по всей площади. Были ли в салоне автобуса люди в момент возгорания, в настоящий момент неизвестно.
Автомобилистам советуют искать пути объезда зоны ЧП по прилегающим улицам. В настоящее время огонь еще не потушен.
Напомним, машина провалилась в огромную яму в Нижнем Новгороде (ФОТО).
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