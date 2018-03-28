Автобус загорелся на Зеленском съезде (ВИДЕО)

Днем в среду, 28 марта, на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде загорелся автобус ПАЗ. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области

Пожарные получили сигнал о возгорании в 12.45. В настоящее время на месте происшествия работают 24 человека и шесть единиц техники.

Судя по кадрам видеозаписи, которую очевидцы опубликовали в соцсети, транспортное средство горит по всей площади. Были ли в салоне автобуса люди в момент возгорания, в настоящий момент неизвестно.

Автомобилистам советуют искать пути объезда зоны ЧП по прилегающим улицам. В настоящее время огонь еще не потушен.

Напомним, машина провалилась в огромную яму в Нижнем Новгороде (ФОТО).