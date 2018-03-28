«Целенаправленно пытаются стравить людей»: Аман Тулеев записал видеообращение к жителям Кемерово

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне. По официальным данным, погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Сегодня в Кемерово начались прощальные церемонии с первыми погибшими, которых удалось опознать.

Вчера жители города вышли на митинг и требовали, чтобы Аман Тулеев — губернатор области — ушел в отставку. Сам Тулеев перед людьми так и не появился, а сегодня выпустил видеообращение к жителям и сообщил, что сделает все для того, чтобы виновники страшного пожара были найдены. Он также отметил, что в торговом центре погибла его племянница, поэтому он как никогда заинтересован в том, чтобы виновные были наказаны по всей строгости.

"Должна быть настоящая справедливость. Свалится всё на какого-нибудь сторожа, билетёршу — нет! Основные, реальные виновники, неважно где и кем он работает, — привлечь к ответственности", — уверяет губернатор.

Напомним, что в Сети стали распространяться слухи о том, что погибших было в десятки раз больше — говорилось о 300 и даже 600 жертвах пожара. Позже выяснилось, что слухи о большом количестве жертв и о том. что правительство скрывает истинное количество погибших, распустил украинский пранкер.