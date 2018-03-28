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«Целенаправленно пытаются стравить людей»: Аман Тулеев записал видеообращение к жителям Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Целенаправленно пытаются стравить людей»: Аман Тулеев записал видеообращение к жителям Кемерово 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово вспыхнул пожар в детской игровой зоне. По официальным данным, погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Сегодня в Кемерово начались прощальные церемонии с первыми погибшими, которых удалось опознать.
Вчера жители города вышли на митинг и требовали, чтобы Аман Тулеев — губернатор области — ушел в отставку. Сам Тулеев перед людьми так и не появился, а сегодня выпустил видеообращение к жителям и сообщил, что сделает все для того, чтобы виновники страшного пожара были найдены. Он также отметил, что в торговом центре погибла его племянница, поэтому он как никогда заинтересован в том, чтобы виновные были наказаны по всей строгости.
"Должна быть настоящая справедливость. Свалится всё на какого-нибудь сторожа, билетёршу — нет! Основные, реальные виновники, неважно где и кем он работает, — привлечь к ответственности", — уверяет губернатор.
Напомним, что в Сети стали распространяться слухи о том, что погибших было в десятки раз больше — говорилось о 300 и даже 600 жертвах пожара. Позже выяснилось, что слухи о большом количестве жертв и о том. что правительство скрывает истинное количество погибших, распустил украинский пранкер.
"Вокруг неё (трагедии — прим.ред.) определённые силы целенаправленно, вот целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться. Соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию. Посмотрите, Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь, во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что вот примите там…И уже чуть ли не число погибших насчитывает 600-700 человек, хотя ведь работают официальные органы, МЧС. И вам доложили", — говорит Тулеев.
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