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Губернатор поручил проверить все объекты массового пребывания оренбуржцев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Губернатор поручил проверить все объекты массового пребывания оренбуржцев 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
28 марта губернатор Юрий Берг поручил проверить все торговые и развлекательные объекты, организаций социальной сферы, где массово собираются оренбуржцы.
Самыми первыми проверят ТЦ и учреждения, где отдыхают дети. Глава региона отметил, что проверочные работы должны провести вместе МЧС, надзорные органы и муниципальные власти.
«Задача тотальной внеплановой проверки — выявить нарушения, которые до сих пор не устранены, еще раз проверить работу всех систем оповещения, дойти до каждой двери, до каждого склада в подсобном помещении торгового центра», — заявил Юрий Берг.
29 марта в правительстве области пройдет совещание с участием представителей надзорных органов, министерств и глав муниципалитетов по вопросу безопасности объектов.
Напомним, 28 марта глава Оренбурга, сотрудники прокуратуры и всероссийского добровольного пожарного общества уже проверили ряд торговых центров и крупных магазинов. Результату оказались удручающими.
Проверки по всей стране проводят органы прокуратуры, в них принимают участие и сотрудники МЧС. По сообщению МЧС, они должны завершиться до 16 апреля.
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