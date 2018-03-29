Губернатор поручил проверить все объекты массового пребывания оренбуржцев

28 марта губернатор Юрий Берг поручил проверить все торговые и развлекательные объекты, организаций социальной сферы, где массово собираются оренбуржцы.

Самыми первыми проверят ТЦ и учреждения, где отдыхают дети. Глава региона отметил, что проверочные работы должны провести вместе МЧС , надзорные органы и муниципальные власти.

«Задача тотальной внеплановой проверки — выявить нарушения, которые до сих пор не устранены, еще раз проверить работу всех систем оповещения, дойти до каждой двери, до каждого склада в подсобном помещении торгового центра», — заявил Юрий Берг.

29 марта в правительстве области пройдет совещание с участием представителей надзорных органов, министерств и глав муниципалитетов по вопросу безопасности объектов.

Напомним, 28 марта глава Оренбурга , сотрудники прокуратуры и всероссийского добровольного пожарного общества уже проверили ряд торговых центров и крупных магазинов. Результату оказались удручающими.

Проверки по всей стране проводят органы прокуратуры, в них принимают участие и сотрудники МЧС. По сообщению МЧС, они должны завершиться до 16 апреля.