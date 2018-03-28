В Тюмени и Ишиме после пожара на Олимпийской нашли 35 зданий с горючими фасадами 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, нарушения были выявлены в ходе 47 экспертиз, проведенных совместно с сотрудниками МЧС. Результаты проверок были представлены на заседании специальной межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в сфере ЖКХ.
«Прокурорами принят комплекс мер реагирования, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение к ответственности виновных лиц. Внесено 15 представлений об устранении нарушений закона и возбуждено 6 административных дел по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»). Прокуратура области продолжает работу по обеспечению законности в сфере ЖКХ», — подчеркивают в ведомстве.
Как ранее писал «ФедералПресс», проверка была инициирована прокурором Тюменской области Владимиром Владимировым после пожара на улице Олимпийской, в ходе которого погиб один человек. Огнем были повреждены 43 квартиры, фасад и кровля здания. Городская администрация приняла решение о восстановлении дома. По решению суда поджигатель дома был заключен под стражу.