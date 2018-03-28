Очагом пожара в «Зимней Вишне» оказался детский сухой бассейн

МЧС установили причину возгорания и очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . Сотрудники лаборатории выяснили, что пламя начало распространяться из детского сухого бассейна, установленного в дальнем конце игровой комнаты, сообщает telegram-канал Mash, а причиной стал поджог.

Огонь вспыхнул в там, после чего перекинулся на свисающую над бассейном капроновую сетку. Синтетика вспыхнула мгновенно, пламя по ней начало перекидываться вокруг и дошло до стенки для скалолазания, дермантиновая ошибка которой стала разлетаться горящими кусками вокруг, а огонь расплавил провода, проходящие неподалеку, что послужило причиной отключения света в центре.

А окончательно роковой приговор вынесла работающая система вентиляции, которая разнесла огонь и дым по всему ТЦ.