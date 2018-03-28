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Очагом пожара в «Зимней Вишне» оказался детский сухой бассейн
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Очагом пожара в «Зимней Вишне» оказался детский сухой бассейн 

Русская Семерка 2 часа назад
Фото: Русская Семерка
В МЧС установили причину возгорания и очаг пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Сотрудники лаборатории выяснили, что пламя начало распространяться из детского сухого бассейна, установленного в дальнем конце игровой комнаты, сообщает telegram-канал Mash, а причиной стал поджог.
Огонь вспыхнул в там, после чего перекинулся на свисающую над бассейном капроновую сетку. Синтетика вспыхнула мгновенно, пламя по ней начало перекидываться вокруг и дошло до стенки для скалолазания, дермантиновая ошибка которой стала разлетаться горящими кусками вокруг, а огонь расплавил провода, проходящие неподалеку, что послужило причиной отключения света в центре.
А окончательно роковой приговор вынесла работающая система вентиляции, которая разнесла огонь и дым по всему ТЦ.
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