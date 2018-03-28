На распускавшего слухи о жертвах в Кемерове пранкера завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, больше известного как пранкер Евгений Вольнов, который после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» распространял слухи о сотнях погибших. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

«Указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Кувикова обвиняют в преступлении по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»), по которой ему грозит до шести лет тюрьмы. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте подозреваемого и объявит его в розыск.

Напомним, что Кувиков, узнав о случившемся, начал обзванивать морги и больницы, рассказывая о сотнях погибших, что и породило слухи. По последним данным, скончались 64 человека, разбор завалов завершен, тела погибших найдены.

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