Ещё
На распускавшего слухи о жертвах в Кемерове пранкера завели дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На распускавшего слухи о жертвах в Кемерове пранкера завели дело 

Мир24 2 часа назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, больше известного как пранкер Евгений Вольнов, который после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» распространял слухи о сотнях погибших. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
«Указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении на сайте СКР.
Кувикова обвиняют в преступлении по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»), по которой ему грозит до шести лет тюрьмы. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте подозреваемого и объявит его в розыск.
Напомним, что Кувиков, узнав о случившемся, начал обзванивать морги и больницы, рассказывая о сотнях погибших, что и породило слухи. По последним данным, скончались 64 человека, разбор завалов завершен, тела погибших найдены.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
Четыре ребенка погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово Роковой день для Кемерово: взгляд изнутри Истории спасения при пожаре в Кемерове
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса283
Умер Олег Анофриев55
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово450
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев160
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение