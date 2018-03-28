Богородские школьники примерили пожарные каски

Ученики 1349-й школы посетили пожарную часть, которая расположена в Сокольниках.

Первоклассники школы №1349 в пятницу побывали в гостях у пожарных, которые несут службу в Сокольниках. Мальчишки и девчонки увидели, насколько героической является работа пожарных, узнали, что представители этой опасной профессии должны быть здоровыми, ловкими и выносливыми. Только человек бдительный, смелый, дисциплинированный, хорошо умеющий ладить с другими людьми, работать в команде, может стать пожарным.