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Богородские школьники примерили пожарные каски
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Богородские школьники примерили пожарные каски 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Ученики 1349-й школы посетили пожарную часть, которая расположена в Сокольниках.
Первоклассники школы №1349 в пятницу побывали в гостях у пожарных, которые несут службу в Сокольниках. Мальчишки и девчонки увидели, насколько героической является работа пожарных, узнали, что представители этой опасной профессии должны быть здоровыми, ловкими и выносливыми. Только человек бдительный, смелый, дисциплинированный, хорошо умеющий ладить с другими людьми, работать в команде, может стать пожарным.
В ходе экскурсии ребята познакомились с техническим оборудованием пожарной машины, примерили экипировку сотрудников МЧС, а многие мальчишки загорелись желанием стать пожарным.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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