В Кемерове в отношении ряда должностных лиц продолжаются следственные действия. По данным телеканала «Россия-24», они начались, в том числе в городской администрации. Проверяются ответственные люди, которые давали разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра «Зимняя вишня». Оно было переделано из помещения кондитерской фабрики в ТЦ. Пресс-служба городской администрации Кемерова отказалась комментировать сообщения о возможных следственных действиях, сообщает РИА Новости. Ранее сегодня была задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра Юлия Богданова. В ближайшее время ей предъявят обвинение. В пожаре 25 марта погибли 64 человека.