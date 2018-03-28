Тулеев сообщил о странных звонках родным жертв трагедии

Родственники жертв пожара в торговом центре Кемерово пожаловались губернатору области на звонки неизвестных людей. По словам Амана Тулеева, родных погибших вызывали в суд на предварительные слушания по делу, связанного с трагедией.

При этом официальные представители суда обзвон не проводили и были удивлены приходом многочисленных людей.

ТАСС. «Представляется, допустим: «Мы областной суд, приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание». И люди верят, едут. Областной суд вообще не в теме, он и понятия не имеет. Но их же подняли специально семьи погибших. Люди в горе, а их «приглашали», — приводит слова Тулеева

Накануне стало известно, кто распространял фейковые сведения о 300 погибших на пожаре. Им оказался украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал кемеровские морги и от лица майора МЧС Позднякова приказывал готовить места под сотни трупов.

На данный момент останки всех 64 погибших обнаружены. По словам замглавы МЧС Владлена Аксенова, поиск тел завершен, пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре нет.