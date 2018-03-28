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Игорь Востриков, потерявший пять членов семьи в Кемерове: Моя жизнь оборвалась…
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Игорь Востриков, потерявший пять членов семьи в Кемерове: Моя жизнь оборвалась… 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Жена, сестра, трое детей — все они оказались в роковом торговом центре.
Эта история приводит в ужас от осознания, что, проводив своих родных посмотреть кино в развлекательном центре, можно их лишиться навсегда. Так случилось с молодым бизнесменом Игорем Востриковым. 25 марта он поехал по делам, а жена отправилась с тремя детьми прогуляться и посмотреть фильм, сообщил «МИР 24». Семилетяя Аня, пятилетий Артем и двухлетний Рома, а еще 23-летняя сестра Игоря Алена и любимая жена Елена — все оказались в огненном аду.
— Они были заперты в зале кинотеатра они звонили просили о помощи, — рассказывает Игорь Востриков. — Они говорили: «Нас здесь заперли! Мы задыхаемся! Спасите нас!». Но никто не помог! Именно люди, оставшиеся в кинотеатре, не смогли спастись. Они теряли своих родных не на детских площадках, а там — в зале.
Игоря в Кемерове знают как человека дела, для которого семья — самое главное. С фотографии в группе в социальной сети все улыбаются. Никто даже в страшном сне предположить не мог, что такое произойдет. После пожара Игорь не опустил руки и намерен добиться, чтобы все виновные были наказаны. Сейчас он вошел в инициативную группу граждан, которые помогают другим кемеровчанам справиться с трагедией.
— Моих детей больше нет, их не вернуть… Моя жизнь оборвалась, и я должен хоть как-то постараться помочь другим, — делится Игорь. — Я буду добиваться правды, чтобы такого можно было избежать в будущем…
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