К зданию представительства Кемеровской области в Москве люди несут цветы и игрушки

Москвичи продолжают нести цветы, игрушки и лампады к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве Российский Федерации, расположенному на Большой Татарской улице в центре столицы, передает в среду корреспондент РИАМО Трагедия в Кемерове , где десятки людей погибли в горящем торговом центре, тронула москвичей до глубины души. Люди, приходящие к представительству, скорбят о жертвах и соболезнуют их родным. Полиция организовала беспрепятственней подход к зданию, оцепив территорию вокруг него. «Нужно нормально делать свою работу, чтобы не было места халатности», — сказала Анастасия, которая пришла с цветами к зданию представительства Кемеровской области. В Кемерове 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня», жертвами возгорания стали 64 человека. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в этом пожаре.