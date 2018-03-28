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К зданию представительства Кемеровской области в Москве люди несут цветы и игрушки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

К зданию представительства Кемеровской области в Москве люди несут цветы и игрушки 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Москвичи продолжают нести цветы, игрушки и лампады к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве Российский Федерации, расположенному на Большой Татарской улице в центре столицы, передает в среду корреспондент РИАМО.
Трагедия в Кемерове, где десятки людей погибли в горящем торговом центре, тронула москвичей до глубины души. Люди, приходящие к представительству, скорбят о жертвах и соболезнуют их родным. Полиция организовала беспрепятственней подход к зданию, оцепив территорию вокруг него.
«Нужно нормально делать свою работу, чтобы не было места халатности», — сказала Анастасия, которая пришла с цветами к зданию представительства Кемеровской области.
В Кемерове 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня», жертвами возгорания стали 64 человека. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим в этом пожаре.
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