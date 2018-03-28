Ещё
Обе «Меги» проверит прокуратура и МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обе «Меги» проверит прокуратура и МЧС 

Ivyborg.ru 1 час назад
Около полудня 28 марта началась проверка торгово-развлекательных комплексов «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.
Именно «Мега», по сути, является самым крупным по вместимости и площади торгово-развлекательным комплексом на территории Ленинградской области. Как сообщили нашему изданию в ГУ МЧС по региону, проверка проводится с участием представителей сразу нескольких ведомств. В частности это рабочие группы, состоящие из представителей прокуратуры, сотрудники МЧС и правительства области.
Ранее ivbg.ru провёл «народную» экспертизу нескольких торгово-развлекательных центров Выборга, результаты которых можно увидеть в наших сюжетах в группе ВКонтакте. Ранее Генпрокуратура сообщила, что намерена проверить абсолютно все торгово-развлекательные комплексы из-за пожара в Кемерове.
Ivyborg.ru: последние новости
СМИ сообщают о возможной гибели 40 детей на пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Количество погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до 35 В Выборге горит здание линейного отдела полиции порта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово419
Названо окончательное число погибших в Кемерово478
Умер Виктор Калашников11
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово136
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1078
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение