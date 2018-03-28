Обе «Меги» проверит прокуратура и МЧС

Около полудня 28 марта началась проверка торгово-развлекательных комплексов «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Именно «Мега», по сути, является самым крупным по вместимости и площади торгово-развлекательным комплексом на территории Ленинградской области . Как сообщили нашему изданию в ГУ МЧС по региону, проверка проводится с участием представителей сразу нескольких ведомств. В частности это рабочие группы, состоящие из представителей прокуратуры , сотрудники МЧС и правительства области.