Мама двоих девочек рассказала о гибели дочек во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 28 марта, в Кемерове , где произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек, прощаются с погибшими. 13 человек похоронят на четырех кладбищах города: Кировском, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном № 5.

Своих дочерей в этой чудовищной трагедии потеряла и кемеровчанка Ольга Задоенко. В момент пожара девочки находились в одном из залов кинотеатра. К несчастью, они так и не смогли спастись. Несчастная мать рассказывает, что пожарная сигнализация не сработала, никакой эвакуации не было.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1744286829632236661_407790147"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); "Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», — вспоминает Задоенко. Когда помещение стало заполняться дымом, находившееся в зале взрослые решили закрыть дверь, лечь на пол и ждать возможной помощи, но это не помогло, через считанные минуты большая часть детей уже находилась без чувств. В панике люди решили бежать.

"Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через 2 шага муж потерял сознание… Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Из залов эвакуация не проводилась: боялись обрушения потолков, как позже и случилось… все кто там был, там и остался… имен, фамилий, количества, опознания до сих пор нет. А самое главное, в душе нет ответов на миллион вопросов: как, зачем, почему, что будет дальше и как теперь жить… Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада», — не скрывая эмоций говорит Ольга.

Ольга Задоенко с мужем и дочерьми/Фото: instagram.com/olga_zadoenko