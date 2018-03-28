Ещё
Кремль не комментирует действия кемеровских властей после пожара в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кремль не комментирует действия кемеровских властей после пожара в ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Кремль не комментирует заявления и действия кемеровских властей после пожара в ТЦ, где погибли более 60 человек, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на вчерашние слова президента (РФ Владимира Путина — ред.), когда он встречался с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, губернатора Амана Тулеева, который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.
"Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу", — добавил он.
На вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение властей, Песков заявил: «Да, я не буду это делать».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
В пострадавшем от пожара ТЦ в Кемерово вновь началось задымление В Саратове обрушилась кровля строящегося рынка Микроавтобус, попавший в ДТП в Забайкалье, вез подростков на экскурсию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово419
Названо окончательное число погибших в Кемерово478
Умер Виктор Калашников11
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово136
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1078
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение