Ещё
Из ТЦ в центре Москвы эвакуировали более 4,5 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из ТЦ в центре Москвы эвакуировали более 4,5 тыс. человек 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы эвакуированы более 4,5 тыс. человек после срабатывания пожарной сигнализации.
Больше 4,5 тыс. человек вывели во вторник днем из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.
«Посетителей торгового центра «Афимолл Сити» не пускают внутрь. Большое столпотворение людей у входа со стороны «Москва-Сити», бизнес-центра», — отмечает сайт riamo.ru.
Идет проверка всех этажей здания.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СК ищет людей с видео пожара в «Зимней вишне» Бастрыкин встретился со спасавшими людей в ТЦ «Зимняя вишня» В МЧС рассказали о ситуации с сигнализацией в кемеровском ТЦ
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность366
Киевский прокурор появился на телевидении голым99
Стало известно о тайном счете Скрипалей109
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля37
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово69
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение