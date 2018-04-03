Из ТЦ в центре Москвы эвакуировали более 4,5 тыс. человек 

Из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы эвакуированы более 4,5 тыс. человек после срабатывания пожарной сигнализации.
Больше 4,5 тыс. человек вывели во вторник днем из торгового центра «Афимолл-Сити» в центре Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.
«Посетителей торгового центра «Афимолл Сити» не пускают внутрь. Большое столпотворение людей у входа со стороны «Москва-Сити», бизнес-центра», — отмечает сайт riamo.ru.
Идет проверка всех этажей здания.