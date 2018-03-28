На северо‑востоке Москвы загорелся бизнес‑центр

Возгорание вентилятора произошло в офисном комплексе в столичном районе Свиблово, из-за инцидента проводилась эвакуация персонала, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В 11:18 поступило сообщение о задымлении по адресу: улица Снежная, 26. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло загорание вентилятора в подсобном помещении.

«Загорание было ликвидировано автоматической системой пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений, также сработала система оповещения о пожаре и система дымоудаления. Администрация объекта организовала вывод людей на улицу», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, обращений к медикам не поступало.

По данным открытых источников, по данному адресу располагается здание бизнес-центра.