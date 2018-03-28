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На северо‑востоке Москвы загорелся бизнес‑центр
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На северо‑востоке Москвы загорелся бизнес‑центр 

РИАМО 1 час назад
Возгорание вентилятора произошло в офисном комплексе в столичном районе Свиблово, из-за инцидента проводилась эвакуация персонала, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.
В 11:18 поступило сообщение о задымлении по адресу: улица Снежная, 26. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло загорание вентилятора в подсобном помещении.
«Загорание было ликвидировано автоматической системой пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений, также сработала система оповещения о пожаре и система дымоудаления. Администрация объекта организовала вывод людей на улицу», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет, обращений к медикам не поступало.
По данным открытых источников, по данному адресу располагается здание бизнес-центра.
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