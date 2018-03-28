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Около 15 тыс. обращений планируют рассмотреть в Подмосковье по вопросу лесной амнистии до конца года
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Около 15 тыс. обращений планируют рассмотреть в Подмосковье по вопросу лесной амнистии до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Комиссия по лесному хозяйству планирует до конца года рассмотреть около 15 тыс. обращений граждан относительно земельных участков, попадающих под лесную амнистию. Об этом журналистам сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.
«У нас действительно идет волна обращений, и есть отдельные дни, когда у нас поступает по 50-70 обращений в день. Я уверен, что до 10-15 тыс. участков мы сможем до конца этого года рассмотреть и принять по ним решения», — сказал И. Советников.
Он также пояснил, кто принимает решения о том, попадают ли земельные участки под амнистию.
«Чтобы все решения были прозрачные, открытые и ясные, мы создали комиссию по лесному хозяйству. В комиссию позвали коллег из архитектуры, наших коллег из федеральных органов и исполнительной власти, из правоохранительных органов. И коллегиально мы принимаем решения по заявлениям, которые к нам поступают: соответствует ли этот участок требованиям закона о лесной амнистии или нет», — пояснил И. Советников.
Раннее сообщалось, что около 1 тыс. решений по закону о лесной амнистии принято в Московской области с августа 2017 г.
Целью лесной амнистии является приведение в порядок земельного статуса тех территорий, по которым данные из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) противоречат данным из государственного лесного реестра.
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