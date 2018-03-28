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После пожара в ТЦ в кемеровской больнице остаются 11 пациентов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

После пожара в ТЦ в кемеровской больнице остаются 11 пациентов 

Мир24 1 час назад
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской областной клинической больнице остаются 11 пациентов, передает РИА «Новости»со ссылкой на главврача Андрея Иванова.
«Остается 11 пациентов, в том числе ребенок. Это мальчик 17 лет, который получил отравление угарным газом», — сказал Иванов.
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Он также добавил, что двое пациентов были выписаны, а мужчина, выпрыгнувший с четвертого этажа, помещен в реанимацию. В общей сложности с момента трагедии поступило 70 обращений.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, погибли 64 человека. Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем национального траура.
К настоящему времени спасателям удалось обнаружить тела всех погибших. Пропавших без вести на данный момент нет.
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