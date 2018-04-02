Ещё
Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воет каждые 15 минут: в новосибирском ТЦ пожарную тревогу начали включать в каждом магазине 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня в ТРК «Эдем», расположенном на улице Кутателадзе, 4/4 в Советском районе Новосибирска, прокуратура и МЧС устроила проверку пожарной безопасности — в здании торгового центра постоянно срабатывает пожарная сигнализация.
«В 10 часов, как только открылся «Эдем» была эвакуация, я только зашёл, как включилась тревога и всех вывели. Через две минуты пустили обратно. Потом сигнализация начала срабатывать каждые 15 минут, но уже никого не выгоняли. Раз шесть или семь точно включали. Это цирк, делать нечего», — рассказал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» очевидец Антон.
В торговом центре корреспонденту НГС пояснили, что эвакуация и срабатывание сигнализации связано с проверкой, которую проводит прокуратура совместно с МЧС,
«Они [прокуратура и МЧС] до сих пор здесь. Сигнализация будет весь день включаться и выключаться, они в каждом помещении проверяют срабатывание сигнализации», — пояснили в ТРК «Эдем».
Спасатели объявили о масштабных проверках пожарной безопасности в торговых центрах Новосибирска — инспекции проходят после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
ngs.ru: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово Эксперимент НГС: легко ли в случае пожара найти выход из ТЦ Новосибирска Спасатели пришли с проверками в новосибирские ТЦ и нашли десятки нарушений
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России418
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве7
Россия испытала новую противоракету261
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля56
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»28
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
02:47
Секретный радар комплекса С-500 впервые сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Путин отправил телеграмму Лукашенко
Политика СНГ
00:20
Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
Новости Москвы
20:06
Почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы
Общество Новости Москвы
01:00
Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение