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ТРК «Куба» стал лидером по нарушениям пожарной безопасности в Челябинске
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ТРК «Куба» стал лидером по нарушениям пожарной безопасности в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Самые грубые нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах Челябинска эксперты обнаружили в ТРК «Куба», сообщил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов.
Сотрудники регионального управления МЧС вместе с представителями областной прокуратуры после трагедии в Кемерове составили реестр объектов с массовым пребыванием людей. Из 573 культурных, спортивных и досуговых мест пребывания южноуральцев эксперты проверили пока 30%. В первую очередь акцент был сделан на крупные торговые центры.
Так, в Челябинске больше всего нарушений выявили в ТРК «Куба». Претензии надзорных ведомств касались неработающей автоматической пожарной сигнализации и плана эвакуации.
«В связи с этим прокуратура дополнительно проверит некоторые вещи, — уточнил Олег Климов. — «Алмаз», «Родник» и «Фокус» имеют минимум нарушений. Там установлены современные системы оповещения. При ответственном отношении собственников и управленцев мы можем гарантировать безопасность людей».
Окончательные итоги проверок в торговых центрах будут известны во второй половине апреля.
Напомним, ранее руководство МЧС призналось, что последний раз торгово-развлекательные центры Челябинска инспектировали на пожарную безопасность в 2015 году. В итоге организованные после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» проверки сразу выявили нарушения в челябинском ТЦ «Кольцо», а ТРЦ «Хоум Центр» и вовсе работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас прокуратура требует закрыть его.
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