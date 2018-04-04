ТРК «Куба» стал лидером по нарушениям пожарной безопасности в Челябинске

Сотрудники регионального управления МЧС вместе с представителями областной прокуратуры после трагедии в Кемерове составили реестр объектов с массовым пребыванием людей. Из 573 культурных, спортивных и досуговых мест пребывания южноуральцев эксперты проверили пока 30%. В первую очередь акцент был сделан на крупные торговые центры.

Так, в Челябинске больше всего нарушений выявили в ТРК «Куба». Претензии надзорных ведомств касались неработающей автоматической пожарной сигнализации и плана эвакуации.

«В связи с этим прокуратура дополнительно проверит некоторые вещи, — уточнил Олег Климов. — «Алмаз», «Родник» и «Фокус» имеют минимум нарушений. Там установлены современные системы оповещения. При ответственном отношении собственников и управленцев мы можем гарантировать безопасность людей».

Окончательные итоги проверок в торговых центрах будут известны во второй половине апреля.

Напомним, ранее руководство МЧС призналось, что последний раз торгово-развлекательные центры Челябинска инспектировали на пожарную безопасность в 2015 году. В итоге организованные после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» проверки сразу выявили нарушения в челябинском ТЦ «Кольцо», а ТРЦ «Хоум Центр» и вовсе работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас прокуратура требует закрыть его.