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МЧС выявило нарушения пожарной безопасности есть во всех ТРК Челябинска
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МЧС выявило нарушения пожарной безопасности есть во всех ТРК Челябинска 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Нарушения требований пожарной безопасности выявлены во всех 17 торгово-развлекательных комплексах и центрах Челябинска, доложил губернатору начальник ГУ МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.
В общей сложности надзорные ведомства после трагедии в Кемерове проверили на Южном Урале 170 объектов, в том числе 46 торгово-развлекательных центров. В результате выявлено 1766 нарушений требований пожарной безопасности, из них 980 — в 45 ТРЦ.
По словам Буренко, торгово-развлекательные комплексы должны проверяться органами государственного пожарного надзора раз в четыре года. Последний раз это было в 2015 году. Как оказалось, ситуация с нарушениями не изменилась, их количество почти такое же как и прежде.
«Меня беспокоит тот факт, что за четыре года руководителями торгово-развлекательных комплексов не были исправлены нарушения, которые были выявлены по итогам предыдущей проверки пожарной безопасности. Отсутствие надзорных мероприятий в течение такого долгого периода не означает, что в этом направлении работать не надо, — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский к представителям торгово-развлекательных комплексов Челябинска, участвующих в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — На вас лежит колоссальная ответственность за безопасность посетителей! Ещё раз обратите внимание на трагедию в Кемерово, лучше учиться на чужих ошибках».
Глава региона потребовал от владельцев ТРК в кратчайшие сроки устранить все замечания. Проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности продлятся в регионе по 11 апреля.
Отметим, ранее стало известно, что больше всего нарушений было вскрыто в ТРК «Куба».
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