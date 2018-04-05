МЧС выявило нарушения пожарной безопасности есть во всех ТРК Челябинска

В общей сложности надзорные ведомства после трагедии в Кемерове проверили на Южном Урале 170 объектов, в том числе 46 торгово-развлекательных центров. В результате выявлено 1766 нарушений требований пожарной безопасности, из них 980 — в 45 ТРЦ.

По словам Буренко, торгово-развлекательные комплексы должны проверяться органами государственного пожарного надзора раз в четыре года. Последний раз это было в 2015 году. Как оказалось, ситуация с нарушениями не изменилась, их количество почти такое же как и прежде.

«Меня беспокоит тот факт, что за четыре года руководителями торгово-развлекательных комплексов не были исправлены нарушения, которые были выявлены по итогам предыдущей проверки пожарной безопасности. Отсутствие надзорных мероприятий в течение такого долгого периода не означает, что в этом направлении работать не надо, — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский к представителям торгово-развлекательных комплексов Челябинска, участвующих в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. — На вас лежит колоссальная ответственность за безопасность посетителей! Ещё раз обратите внимание на трагедию в Кемерово, лучше учиться на чужих ошибках».

Глава региона потребовал от владельцев ТРК в кратчайшие сроки устранить все замечания. Проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности продлятся в регионе по 11 апреля.

Отметим, ранее стало известно, что больше всего нарушений было вскрыто в ТРК «Куба».