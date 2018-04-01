«Проверяем не только ТЦ»: сотрудники МЧС провели учения в больницах и школах

Самарской области сотрудники МЧС наведались на объекты здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Они проверили обеспечение пожарной безопасности.

— Наши сотрудники провели тактико-специальные учения. Они отрабатывали вопросы действий пожарно-спасательных подразделений и дежурного персонала при происшествии. Работников организаций проверили на знания своих обязанностей при организации эвакуации. Также пожарные оценили состояния эвакуационных путей и выходов, систем оповещения и управления эвакуацией, работоспособность пожарной сигнализации, доступность источников наружного противопожарного водоснабжения, а также подъездных путей к объектам с круглосуточным пребыванием людей, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Особое внимание ревизоры уделили состоянию аппаратуры автоматической передачи в пожарно-спасательные подразделения сигнала о происшествии, наличию первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств спасения персонала.

Вопросы пожарной безопасности попали в орбиту пристального внимания после трагических событий в Кемерово . В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара погибло несколько десятков человек. Эксперты считают, что главной причиной трагедии стали грубые нарушения пожарной безопасности.

Происшествие не на шутку встревожило жителей Самары . 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах вы сможете узнать, посмотрев наш фото— и видеорепортаж.