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«Проверяем не только ТЦ»: сотрудники МЧС провели учения в больницах и школах
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«Проверяем не только ТЦ»: сотрудники МЧС провели учения в больницах и школах 

63.ru 13 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области сотрудники МЧС наведались на объекты здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Они проверили обеспечение пожарной безопасности.
— Наши сотрудники провели тактико-специальные учения. Они отрабатывали вопросы действий пожарно-спасательных подразделений и дежурного персонала при происшествии. Работников организаций проверили на знания своих обязанностей при организации эвакуации. Также пожарные оценили состояния эвакуационных путей и выходов, систем оповещения и управления эвакуацией, работоспособность пожарной сигнализации, доступность источников наружного противопожарного водоснабжения, а также подъездных путей к объектам с круглосуточным пребыванием людей, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Особое внимание ревизоры уделили состоянию аппаратуры автоматической передачи в пожарно-спасательные подразделения сигнала о происшествии, наличию первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств спасения персонала.
Вопросы пожарной безопасности попали в орбиту пристального внимания после трагических событий в Кемерово. В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара погибло несколько десятков человек. Эксперты считают, что главной причиной трагедии стали грубые нарушения пожарной безопасности.
Происшествие не на шутку встревожило жителей Самары. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах вы сможете узнать, посмотрев наш фото— и видеорепортаж.
В первую очередь надзорные ведомства нагрянули с проверками в торговые центры. Накануне глава областного МЧС Олег Бойко доложил о предварительных результатах.
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