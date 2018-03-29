МЧС обещает закончить проверки торговых центров к середине апреля

Масштабная внеплановая проверка центров торговли и общественного досуга началась сразу после трагедии в Кемерово

Сотрудники МЧС в настоящее время проводят внеплановые проверки торгово-развлекательных центров по всей стране. Поводом послужил страшный пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово: как показало предварительное расследование, противопожарная сигнализация в торговом центре начала барахлить еще в начале марте, а в день трагедии ее просто отключили, сочтя ее срабатывание ложным.

Проверка МЧС уже выявила многочисленные нарушения. Среди самых распространенных — неисправные датчики системы пожарной безопасности, которые либо вообще не работают, либо подают слишком слабые сигналы. Также проверки установили, что персонал торговых центров зачастую просто не знает, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, инспекторы обратили внимание на отсутствие путей для подъезда спецтехники, запертые пожарные и запасные выходы и целый ряд других нарушений.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, из которых 41 — дети. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, задержаны его фигуранты.