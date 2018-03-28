МЧС начало проверку торговых комплексов с развлекательными центрами

Как сообщили в МЧС, нынешние проверки проводятся по поручению Генеральной прокуратуры . Они пройдут во всех субъектах РФ до середины апреля. Предмет проверок — соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы.

Противопожарные инспекторы обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные нештатные аварийные ситуации.

Проверки уже начались в северных областях страны — на Ямале и Мурманской области . В Мурманске спасатели осуществляют проверки совместно с сотрудниками прокуратуры. Им предстоит проверить более 60 объектов, 13 из которых — торгово-развлекательные комплексы. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев.