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МЧС начало проверку торговых комплексов с развлекательными центрами
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МЧС начало проверку торговых комплексов с развлекательными центрами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Как сообщили в МЧС, нынешние проверки проводятся по поручению Генеральной прокуратуры. Они пройдут во всех субъектах РФ до середины апреля. Предмет проверок — соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы.
Противопожарные инспекторы обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные нештатные аварийные ситуации.
Проверки уже начались в северных областях страны — на Ямале и Мурманской области. В Мурманске спасатели осуществляют проверки совместно с сотрудниками прокуратуры. Им предстоит проверить более 60 объектов, 13 из которых — торгово-развлекательные комплексы. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев.
Есть уже и первые результаты. О них сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии. В Назрани при проверке торгового центра «Фабрика» выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Спасатели уточняют, что проверка проводилась совместно с представителями МВД, прокуратуры и городской администрации.
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