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МЧС хочет сделать проверки ТЦ внезапными и регулярными
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МЧС хочет сделать проверки ТЦ внезапными и регулярными 

Newsru.com 51 минуту назад
Фото: Newsru.com
МЧС России разработало предложения, изменяющие порядок проведения проверок противопожарного состояния торговых центров после
пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
в Кемерово. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.
Он объяснил, что сейчас проверке подлежат только хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в торговых центрах, а не сам объект. «МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона „О защите прав предпринимателей“, которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — сказал Еникеев.
Кроме того, сообщил он, предлагается проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения или нет, и сделать их внезапными. «Проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — отметил Еникеев.
Сейчас пожарному надзору надо предупреждать юридическое лицо за три дня. «За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно», — рассказал Еникеев.
По его словам, МЧС также предлагает вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и орнанизаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали, среди них 27 детей. В ходе расследования выяснилось, что сигнализация была отключена, а все пожарные выходы — закрыты.
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