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Людей эвакуировали из бизнес-центра на северо-западе Москвы из-за возгорания в вентиляции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Людей эвакуировали из бизнес-центра на северо-западе Москвы из-за возгорания в вентиляции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Возгорание произошло в бизнес-центре в столичном районе Свиблово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На ул. Снежная, д. 26 на третьем этаже бизнес-центра произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС, в здании загорелся вентилятор на площади 0,5 кв. м. Возгорание было потушено системой автоматического пожаротушения.
«В здании сработала система оповещения, из-за которой люди самостоятельно покинули административное здание. В результате возгорания никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.
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