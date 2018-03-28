Людей эвакуировали из бизнес-центра на северо-западе Москвы из-за возгорания в вентиляции

Возгорание произошло в бизнес-центре в столичном районе Свиблово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«На ул. Снежная, д. 26 на третьем этаже бизнес-центра произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС, в здании загорелся вентилятор на площади 0,5 кв. м. Возгорание было потушено системой автоматического пожаротушения.

«В здании сработала система оповещения, из-за которой люди самостоятельно покинули административное здание. В результате возгорания никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.