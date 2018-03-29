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В ТЦ в Кемерово были закрыты все эвакуационные выходы, заявили в МЧС
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В ТЦ в Кемерово были закрыты все эвакуационные выходы, заявили в МЧС
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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ВСЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» НА МОМЕНТ ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ, АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕ БЫЛО —
МЧС РФ
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