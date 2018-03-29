Ещё
В ТЦ в Кемерово были закрыты все эвакуационные выходы, заявили в МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ТЦ в Кемерово были закрыты все эвакуационные выходы, заявили в МЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВСЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» НА МОМЕНТ ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНЫХ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ, АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕ БЫЛО — МЧС РФ
РИА Новости: последние новости
Песков: Тулеев выбрал неудачное слово в отношении митингующих в Кемерово Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей В МЧС рассказали о газовых баллонах в кемеровском ТЦ во время пожара
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово155
Юлия Скрипаль пошла на поправку155
Украина дала ответ по выдаче пранкера311
Китай готовит для США ответный удар122
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну332
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение