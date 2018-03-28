Глава МЧС: Ход выплат пострадавшим от пожара в Кемерово надо контролировать для их же безопасности

Взять на контроль выплаты компенсаций пострадавшим и семьям погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» призвал сегодня глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он подчеркнул, что семьи погибших получат из федерального бюджета по одному миллиону рублей. Аналогичная сумма причитается и из регионального бюджета. Очевидно, что это весьма значительные средства, поэтому вероятно появление «на арене» различных проходимцев, которые захотят воспользоваться тяжелым моральным состоянием людей, чтобы любыми способами завладеть этими деньгами.