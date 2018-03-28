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День траура: Куйвашев почтил память погибших на пожаре в «Зимней вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

День траура: Куйвашев почтил память погибших на пожаре в «Зимней вишне» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как и тысячи екатеринбуржцев, власти города и области пришли почтить память жертвам страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня», во время которого погибло 64. Вместе с губернатор и спикером Заксобрания пришли также глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, и два зама Куйвашева — Владимир Тунгусов и Алексей Орлов. Они возложили цветы к фонтану «Каменный цветок» на площади Труда. «Трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня», настолько страшная, что боль от нее невозможно выразить словами. Скорбим. Мы всем сердцем с Кузбассом», — сказала председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Напомним, что сегодня 28 марта объявлен днем национального траура. Сегодня по всей стране отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Вчера в Екатеринбурге организовали мемориал погибшим. Люди несли цветы, игрушки и зажигали свечи на ободе фонтана и у основания памятника Татищеву и деГенину.
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