День траура: Куйвашев почтил память погибших на пожаре в «Зимней вишне»

Напомним, что сегодня 28 марта объявлен днем национального траура. Сегодня по всей стране отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Вчера в Екатеринбурге организовали мемориал погибшим. Люди несли цветы, игрушки и зажигали свечи на ободе фонтана и у основания памятника Татищеву и деГенину.