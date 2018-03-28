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Эксперт: противопожарная защита зданий работает только комплексно
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эксперт: противопожарная защита зданий работает только комплексно 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Противопожарная защита в торговых центрах должна работать комплексно и постоянно для обеспечения полной безопасности, заявил в среду РИА Недвижимость доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"В российских и международных нормах прописано главное требование, которое заключается в том, что все элементы защиты должны использоваться исключительно комплексно и системно", — сказал Ройтман.
Так, по его словам, для обеспечения безопасности в зданиях должны работать системы контроля доступа и сигнализации, системы противопожарной защиты, автоматические системы пожаротушения, аварийные вентиляции и другие методы. Число элементов может составлять от 10 до 14, в зависимости от типа объекта, уточнил эксперт. «В ТЦ должны применяться все элементы, если один из них отсутствует или неисправен — система неэффективна», — подчеркнул профессор.
По его мнению, в федеральном законе, который регулирует требования пожарной безопасности, четко прописаны нормативы для всех видов зданий, в том числе и для торговых центров.
"Нормы очень правильные и жесткие, а выполнение этих норм — это огромная проблема в нашей стране", — сказал Ройтман. Он также отметил, что современные системы противопожарной защиты сегодня стоят недешево и могут составлять 15% от общей стоимости строительства объекта.
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